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  • Bastar Used To Send 600 Quintals Of Cashew Seed, Now Processing Will Be Done In The District Itself, The Women Running The Unit Will Benefit

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मंडे पॉजिटिव:बस्तर भेजते थे 600 क्विंटल काजू बीज, अब जिले में ही होगी प्रोसेसिंग, यूनिट चलाने वाली महिलाओं को होगा फायदा

रायगढ़7 घंटे पहले
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अभी काजू के फल से बीज निकालकर पैकिंग करती हैं महिलाएं, जल्द करेंगी प्रोसेसिंग भी। - Dainik Bhaskar
अभी काजू के फल से बीज निकालकर पैकिंग करती हैं महिलाएं, जल्द करेंगी प्रोसेसिंग भी।
  • 138 रुपए प्रति किलो की दर से भेजा जाता है काजू का बीज
  • प्रोसेसिंग होगी तो 800 रुपए किलो की दर से बिकेगा

तमनार में ईको हर्बल सेंटर छह साल बाद फिर खुलेगा। यहां काजू प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जाएगी, इसके साथ ही हर्रा, बहेड़ा और गिलोय से आयुर्वेदिक दवा तैयारी की जाएगी। 20 महिला समूहों से 10-10 महिलाओं को शामिल कर इसी हफ्ते यह सेंटर शुरू किया जाएगा। शुरुआत में काजू की प्रोसेसिंग कर स्थानीय बाजार में बेचा जाएगा।

वन विभाग वनोपज संघ के माध्यम से पिछले वर्ष तक लगभग 600 क्विंटल काजू खरीद कर उसे जगदलपुर प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता था। प्रोसेसिंग के बाद काजू 800 रुपए किलो के भाव से बेचा जाता था। पड़ोसी जिले जशपुर के काजू को भी काफी प्रसिद्धि मिली है। अब तमनार में काजू की प्रोसेसिंग कर फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचने की तैयारी की जा रही है।

पहले काजू फल को किसानों से 100 रुपए किलो के भाव से खरीदा जाता था। उसे अब 90 रुपए किलो में लिया जा रहा है। उद्यानिकी और स्थानीय वनोपजों से बने प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के बाद ब्रांडिंग और वितरण के लिए एक सिस्टम डेवलप करने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टर और डीएफओ से कहा है। इसके के तहत प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की तैयारी चल रही है।

आयुर्वेदिक दवा भी करेंगे तैयार

गिलोय, हर्रा और बहेड़ा से बनी आयुर्वेद दवा तैयार होगी। तमनार के ईको हर्बल सेंटर में काजू के साथ गिलोय, हर्रा और बहेड़ा से बनी आयुर्वेदिक औषधि भी तैयारी की जाएगी। हर्रा और बहेड़ा ज्यादा खरीदी होती है। जिसे हर्रा 15 रुपए और बहेड़ा 17 रुपए में खरीदा जाता है। इस बार दोनों वनोपज की खरीदी 1 हजार क्विंटल तक होने की उम्मीद है। 30 रुपए के भाव से लगभग 800 क्विंटल गिलोय भी खरीदा जाता है। इन तीनों को मिला कर सर्दी, खांसी बुखार के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाएगी। इसे संजीवनी और हर्बल सेंटरों में बेचा जाएगा। उल्लेखनीय है कि हर्रा और बहेड़ा के साथ आंवले के मिश्रण से ही त्रिफला चूर्ण बनता है।

800 क्विंटल काजू के प्रोडक्शन की उम्मीद

इस साल 800 क्विंटल से ज्यादा काजू बीज खरीदे जाने की उम्मीद है। पहले 138.50 रुपए में काजू के बीज जगदलपुर भेजे जाते थे। काजू प्रोसेसिंग यूनिट जिले में लगने से न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट चलाने वाली महिलाओं को इसका लाभ होगा। वनोपज संघ के एसडीओ विनोद साहू बताते हैं कि यह प्रोसेसिंग यूनिट इसी माह लग जाएगी, इसके बाद फिर इसका काजू प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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