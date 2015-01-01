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छठ महापर्व:घरों में बाथ टब व कॉलोनी में अस्थायी टंकी बना व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

रायगढ़5 घंटे पहले
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शुक्रवार की शाम व्रतियों ने डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। शनिवार की सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व का चार दिन की महापूजा समाप्त होगी। इसके बाद व्रती लोगों को प्रसाद बांटेंगी। कोरोनाकाल में संक्रमण से बचने के लिए केलो नदी या तालाबों के घाटों में लोगों की भीड़ कम ही नजर आई। इसके बजाए लोगों ने अपने घर में अर्घ्य देने की व्यवस्था की। भास्कर की अपील पर किसी ने घर में अर्घ्य देने के लिए बाथ टब का इस्तेमाल किया तो किसी ने कॉलोनी में अस्थायी टंकी बनवाई।

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