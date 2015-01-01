पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:बादलों ने बढ़ाई उमस, औसत से 3 डिग्री बढ़ा न्यूनतम तापमान

रायगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ठंड बढ़ने के बाद एक बार फिर घट गई है। सप्ताह भर पहले शहर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था जो गुरुवार को 22 डिग्री पर पहुंच गया। तापमान बढ़ाने का कारण आसमान में छाए बादलों को बताया जा रहा है। गुरुवार को तापमान सामान्य से तीन डिग्री तक कम रहा। मौसम विभाग ने पहले संभावना जताई थी कि न्यूनतम तापमान में 11 नवंबर के तेजी से बढ़ोतरी होगी। उनके अनुसार दीवाली तक ठंड से राहत के आसार है। नवंबर के पहले सप्ताह में शहर का न्यूनतम तापमान में तेजी से कमी आई थी। रात में लोग कंबल और साल स्वेटर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिए थे, लेकिन अचानक बिहार के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में फिर से परिवर्तन होने लगा है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान में 31 और रात को पारा 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉ एचपी चंद्रा के अनुसार एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रदेश में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें