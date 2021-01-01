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बैठक:खदान प्रभावितों के रोजगार और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

रायगढ़2 घंटे पहले
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  • मुख्य सचिव ने एसईसीएल अफसरों को मुआवजा प्रकरण निपटाने कहा

छत्तीसगढ़ में स्थापित व संचालित उद्यमों से राज्य के भीतर निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं तथा विकास कार्यों को गति मिलती है। प्रदेश में उद्योगों के सुगम संचालन के लिए उद्योगों तथा शासन-प्रशासन को आपस में संवाद करते हुए समस्याओं को समझकर उसके त्वरित निदान की दिशा में काम करना है। उक्त बातें मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने एसईसीएल के परियोजनाओं के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में कही। बैठक में कलेक्टर भीम सिंह भी शामिल हुए। जिले में संचालित छाल व बरौद खदान के संचालन पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने छाल खदान प्रभावितों के रोजगार का मुद्दा बैठक में रखा। मुख्य सचिव ने एसईसीएल के सीएमडी को निर्देशित किया कि रोजगार प्रदान करने के संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूर्ण करें। वहां फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा लंबित अन्य सभी जरूरी कार्रवाई करें। कलेक्टर सिंह ने बताया कि बरौद खदान के प्रभावितों में कई प्रकरण में मुआवजा का वितरण नहीं किया गया है। उसे भी प्रक्रियानुसार शीघ्र पूरे करने के निर्देश मुख्य सचिव ने एसईसीएल के अधिकारियों को दिए ताकि प्रभावितों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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