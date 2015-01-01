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क्राइम:एमडी के पांच लाख रुपए लेकर भागा साइट इंचार्ज, काम और मजदूरों के भुगतान के लिए दिए थे रुपए

रायगढ़एक घंटा पहले
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  • एसईसीएल जामपाली माइंस में काम करती है एसकेएस कंपनी

प्राइवेट ठेका कंपनी के साइड इंचार्ज द्वारा 5 लाख रुपए गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। कंपनी के एमडी ने उसे साइट पर पेंडिंग कामों को निपटाने और मजदूरों के भुगतान के लिए रुपए दिए थे। उसके बाद से वह फरार है। मामले में शिकायत मिलने के बाद घरघोड़ा पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार सरस अग्रवाल निवासी रायगढ़ केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड की कंपनी एसकेएस ने एसईसीएल की माइंस में ठेके में काम ली है।

साइट पर काम करने के लिए स्वदेश चटर्जी नाम के युवक को इंचार्ज बनाया था। 24 अक्टूबर को सरस अग्रवाल ने साइट इंचार्ज को 5 लाख रुपए दिए। रुपए मिलने के बाद से वह फरार है। कंपनी के एमडी ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो आरोपी का नंबर बंद मिला।

लगातार 10 दिनों तक खोजने के बाद जब उसकी जानकारी नहीं मिली तो शुक्रवार को पुलिस ने घरघोड़ा थाने में पहुंचकर साइट इंचार्ज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अमानत में खयानत के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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