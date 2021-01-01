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सुविधा:पहली बार लोगों की सुविधा के लिए डीजीपी ने वाट्सएप नंबर जारी किया,  9479194900 पर सीधे डीजीपी से करें शिकायत

रायगढ़7 घंटे पहले
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थाने में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही या किसी अपराधी पर कार्रवाई नहीं कर रही तो अब 9479194900 मोबाइल नंबर पर सीधे डीजीपी से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में एक अलग सेल बनाया गया है, जो इन शिकायतों पर सीधे संबंधित जिले के एसपी को कार्रवाई के लिए भेजेगा।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी एसपी को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि वे सभी अधिकारी-कर्मचारियों, खासकर थानेदारों को यह समझाएं कि शिकायत मिलने पर डीजीपी सीधे जवाब-तलब करेंगे और तत्काल कार्रवाई करेंगे। जो भी शिकायतें वाट्सएप के जरिए आएंगी, उनमें गंभीर किस्म के मामलों में अधिकतम 48 घंटे के भीतर कार्रवाई कर एसपी की ओर से पुलिस मुख्यालय को सूचना देनी होगी।

कोरोना काल में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर लोग अपनी शिकायतें नहीं कर सकते। इसे ध्यान में रखकर डीजीपी ने समाधान सेल का गठन कर लोगों की शिकायतें व समस्याओं का तेजी से हल निकालने के लिए पहले चरण में वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दी गई।

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