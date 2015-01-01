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सुविधा:साै कराेड़ की 3 सड़काें के निर्माण के जल्द मिलेगा फारेस्ट क्लीयरेंस

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से अब नहीं जाना पड़ेगा नागपुर

सड़क या भवन निर्माण के आड़े आ रहे फारेस्ट जमीन के लिए बार-बार नागपुर जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। दरअसल केंद्र सरकार जल्द ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में शुरू करेगी। इस कार्यालय के खुलने से राज्य के पर्यावरण व वन संबंधित कार्य आसानी से हो जाएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में फारेस्ट की जमीन पर निर्माण की अनुमति लेने के लिए न्यू सेक्रेटेरिएट भवन सिविल लाइन नागपुर जाना पड़ता था। वन विभाग के अफसरों के अनुसार अबतक फारेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने से पीडब्ल्यूडी, विद्युत मंडल और आरईएस की सड़कों का निर्माण कार्य लंबित है। इनके लिए फाइल लेकर अफसर बार-बार नागपुर और दिल्ली मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नए क्षेत्रीय कार्यालय शुरू होने के बाद कम समय में यह काम पूरा होगा।

डेढ़ साल से यह कार्य सड़क निर्माण प्रभावित

  • तिलगा-भगोरा मार्ग 15 किमी की सड़क 41 करोड़ रु.।
  • हमीरपुर से रायगढ़ सड़क 23.2 किमी निर्माण 51.29 करोड़ रु.।
  • जामपाली से घरघोड़ा बाइपास 19 किमी निर्माण, 42 करोड़ रु.।
  • कापू धरमजयगढ़ में 220 सब स्टेशन 13 एकड़ जमीन 45 करोड़ रु.।

निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर तक ले सकेंगे क्लीयरेंस
कार्यालय से छत्तीसगढ़ के भीतर वन सीमा में निर्माण कार्य, कब्जा, औद्योगिक प्रयोजन के लिए 40 हेक्टेयर तक भूमि संबंधी क्लीयरेंस के प्राप्त कर सकेंगे। इससे अधिक वन भूमि के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन के दिल्ली मुख्यालय से मंजूरी जरूरी है।

2 से 3 राज्यों के बीच होता है एक क्षेत्रीय कार्यालय
प्रत्येक दो से तीन राज्यों के क्लस्टर में भारत सरकार एक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का क्षेत्रीय कार्यालय होता है, जो संबंधित राज्यों के जंगल संबंधी कार्ययोजना, फारेस्ट लैंड क्लियरेंस और पर्यावरण से संबंधित कार्यों की निगरानी करती है।

वर्किंग प्लान व क्लियरेंस जैसे कार्य आसान हो जाएंगे
"भारत सरकार का पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर में शुरू होने वाली है। इसके शुरू होने से वर्किंग प्लान, फारेस्ट क्लीयरेंस जैसे कार्य काफी आसान हो जाएंगे। यहां अपर प्रधान वन मुख्य संरक्षक बैठेंगे, यह कब शुरू होगा यह अबतक स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसकी तैयारी कर रहा है।''
-एआर बंजारे, डीएफओ रायगढ़

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