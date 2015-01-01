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कार्रवाई:गोदामों से रेलवे का लोहा बरामद हुआ तो चार को किया गिरफ्तार

राउरकेला3 घंटे पहले
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  • चोरी के शक में आरपीएफ की टीम ने 36 अवैध गोदामों पर मारा छापा
  • लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरी को दिए थे अंजाम

दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चोरी हुई रेल संपत्ति की बरामदगी के लिए 36 अवैध गोदामों पर छापा मारा गया। जिसमे रेलवे के कुछ सामान बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरे चक्रधरपुर जोन में अवैध गोदामों पर छापा मारी जारी है। शिकायत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश एवं आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष के मार्च महीने से लॉकडाउन प्रारंभ होने से पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया था। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। इस दरमियान रेलवे परिसरों से रेलवे संपत्ति की चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। इन सूचनाओं पर एक सुनियोजित तरीके से 16 दिसंबर से आॅपरेशन चलाया जा रहा है। चक्रधरपुर मंडल के जमशेदपुर, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, राउरकेला, झाड़सुगुड़ा और बड़बिल क्षेत्र में एक साथ गोदामों में छापेमारी की गई।

चक्रधरपुर जोन में अभी छापेमारी जारी है
"16 दिसंबर से आपरेशन में 36 अवैध गोदामों पर छापा मारा गया है। जिसमे रेलवे का कुछ लोहे की सामग्री बरामद की गई है और इस मामले में चार लोगो को गिरफ्तार किया गया है। पूरे चक्रधरपुर जोन में अवैध गोदामों पर छापा मारी जारी है।’’
-ओंकार सिंह, आरपीएफ सीनियरडीएससी, दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर

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