पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लापरवाही:समझाइश के बाद देर शाम पीपीईटी किट पहनकर किया अंतिम संस्कार

रायगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • समझाइश के बाद देर शाम पीपीईटी किट पहनकर किया अंतिम संस्कार

मेकाहारा अस्पताल में डॉक्टरों ने डेड बॉडी का कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा तो परिजन शव लेकर भाग गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अमले में परिवार को ढूंढने में पूरा दिन लग गया, देर शाम परिवार से संपर्क कर उन्हें पीपीई किट पहनाकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार परिवार में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए पूरे परिवार पर स्वास्थ्य विभाग निगरानी में रखेगा। बुधवार को चक्रधर नगर क्षेत्र में एक 72 साल के बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल लाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया चूंकि परिवार का एक सदस्य पहले कोविड पॉजिटिव आया था। इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने शव का कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन परिवार टेस्ट कराने की जगह बॉडी लेकर फरार हो गया। इसका पता स्वास्थ्य विभाग को चला तो हड़कंप मच गया। टीम परिवार को ट्रेस करने में जुट गई। परिवार जब मृतक का अंतिम संस्कार करने वाले थे, तभी स्वास्थ्य विभाग ने उनसे संपर्क किया और परिजन को पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे परिवार के सदस्यों की निगरानी कर रहा है। मृतक की टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना जांच फिर से की जाएगी। तब तक परिवार के सदस्यों को घर से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें