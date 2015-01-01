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ठगी:साड़ी खरीदने पर लक्की ड्रा खुलने का दिया लालच, किसान से ठगे 1.88 लाख रु.

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • 948 रुपए की साड़ी सोशल इंटरनेट में विज्ञापन देख की थी बुक

948 रुपए की साड़ी के लक्की ड्रा में फंसे कार को पाने के चक्कर में एक किसान ने 1 लाख 88 हजार रुपए गंवा दिए। मामला भूपदेवपुर थाना क्षेत्र का है। युवक ने सोशल मीडिया में विज्ञापन देखकर साड़ी बुक की थी। उसके बाद ठगों ने उनका कस्टमर नंबर लक्की ड्रा में आने का झांसा दिया और कार देने के बहाने रुपए ठग लिए। गोपाल साहू निवासी डूमरपाली ने 28 अक्टूबर को युवक ने शॉपक्लूज शॉपिंग साइट से एक 948 रुपए की साड़ी बुक कराई थी। साड़ी बुक होने के कुछ ही दिन बाद युवक के पास फोन आया कि उसका लक्की ड्रा में नंबर आया है। उसके नाम पर एक टाटा नेक्सन कार लक्की ड्रा में फंसी है। उसे कुछ रुपए डालने के लिए कहा गया। युवक ठग के बताए अकाउंट पर रुपए डालता गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

खाते नंबर दिल्ली के केवाईसी पटना की
आरोपियों ने 6 अलग-अलग खातों में रुपए जमा कराए हैं। सभी खाते दिल्ली के हैं। लेकिन केवाइसी पटना दर्ज की गई है। पुलिस ने बैंक से खातों की जानकारी लेकर उनके ठिकानों से संबंधित जानकारी इकट़्ठा करना शुरू कर दिया है। संबंधित जगह की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। लोकेशन ट्रेस होने पर यही टीम केवाईसी में दर्ज ठिकानों पर भी दौरा कर सकती है।

8 बार में डाले रुपए
पीड़ित गोपाल के अनुसार उसने आठ बार में 1 लाख 88 हजार रुपए डाले हैं। दरअसल कार को लाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, रोड परमिट, इनकम टैक्स, इसी तरह कई तरह के टैक्स और चार्ज बताकर पीड़ित से आठ बार में रुपए जमा कराए गए। सबसे पहले युवक ने 8 हजार रुपए जमा किए थे। इसके बाद अंतिम बार 49 हजार रुपए ठगों द्वारा खाते में पीड़ित ने 4 नवंबर को जमा कराए।

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