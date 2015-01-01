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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई:शहर के बीचों-बीच शराब की अवैध बिक्री कर रहे गुप्ता पान दुकान संचालक पकड़ा गया

रायगढ़एक घंटा पहले
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शहर के बीचों-बीच गणेश तालाब के पास गुप्ता पान दुकान और संचालक के घर से ओडिशा से लाई गई 58 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। उसने शराब ओडिशा से मंगाई थी। शनिवार को आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शहर प्रभारी एसआई आशीष उप्पल को सूचना मिली थी कि हंडी चौक के पास गुप्ता पान भंडार संचालक अनमोल गुप्ता 28 साल ओडिशा से अवैध शराब लाकर बेच रहा है।

मुखबिरों को लगातार शराब खरीदने के लिए भेजा गया। आरोपी कभी घर से लाने की बात कहकर ग्राहक रोकता तो कभी दुकान से ही दे देता। ऐसे में आबकारी विभाग ने घर और दुकान दोनों जगहों पर छापे मारे। कारवाई में रमेश अग्रवाल, एसआई रमेश सिंह सिदार, आबकारी आरक्षक शिवकुमार वैष्णव शामिल थे।

जंगली रास्तों से लाते हैं ओडिशा से शराब

ओडिशा से शराब लाने के लिए आरोपी लैलूंगा, तमनार, बरमकेला, सारंगढ़, सरिया से ओडिशा जाने वाले शार्टकट रास्तों को अपनाते हैं। इनमें कुछ जंगल से होकर जाने वाले भी रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों का उपयोग कर आरोपी जिले में शराब ला रहे हैं।

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