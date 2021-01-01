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सख्ती:गुंडे बदमाशों ने पकड़े कान, कहा: नहीं करेंगे अपराध

रायगढ़2 घंटे पहले
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  • हर महीने की 5 तारीख को इलाके के थाने में देनी होगी हाजिरी, बताना होगा, क्या कर रहे हैं अभी

शहर के निगरानीशुदा बदमाश और गुंडों की थानों में परेड कराई गई। थानेदारों ने बदमाशों को हर महीने की 5 तारीख थाने में आकर महीने का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इसी तरह अन्य किसी गतिविधि में पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। एसपी ने क्राइम मीटिंग में सभी अफसरों को थाना क्षेत्र के बदमाशों को अचानक थानों में बुलाकर हाजिरी लेने के लिए निर्देशित किया था। बुधवार को जिले के सभी थानों में गुंडे-बदमाशों को बुलाकर उनकी क्लास ली गई। लोगों से उनके वर्तमान जीवन के बारे में पूछा गया। जिन्होंने अपराध जगत से अपना वास्ता खत्म कर लिया है। उनका नाम माफी सूची में लाने के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है। शहर के जूटमिल में 15 निगरानी/गुंडा बदमाशों को स्टाफ ने चौकी में हाजिर कराया। चौकी प्रभारी ने बदमाशों को सामाजिक जीवन व्यतीत करने की हिदायत दी। प्रत्येक माह की 5 तारीख को चौकी आकर अपने महीने भर का ब्यौरा बीट प्रभारी को नोट कराने कहा। चक्रधरनगर थाने में 11 निगरानी/गुंडा बदमाशों को थाना प्रभारी के समक्ष हाजिर किया गया।

गुंडों की क्लास के साथ मोहल्ला पुलिसिंग भी जरूरी
गुंडों की क्लास लेने के साथ मोहल्ला पुलिसिंग भी जरूरी है। गली-मोहल्लों में सबसे ज्यादा जुआ और शराबखोरी हो रही है। ऐसे में लोगों का पुलिस पर भरोसा भी उठते जा रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग सड़कों तक ही सीमित रह गई है। गली मोहल्लों में रात में पुलिस की पेट्रोलिंग कभी दिखाई नहीं देती।

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