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शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी:9 महीने की पीएफ राशि जमा नहीं हुई तो सफाई कर्मचािरयों ने न झाड़ू लगाया, ना ही कचरा उठाया

रायगढ़3 घंटे पहले
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  • सुबह से शाम तक समझौते के लिए अफसरों व सफाईकर्मियों के बीच चला बैठकों का दौर

पीएफ और ईएसआईसी के रूके पैसों से गुस्साए सफाईकर्मियों ने गुरुवार को काम नहीं किया। कर्मचारी सुबह न झाड़ू लगाए और ना ही कचरा उठाया। इससे जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए। दुर्गंध से शहरवासी परेशान रहे। सफाई व्यवस्था चरमराई तो निगम के अफसरों ने कर्मचारियों से बातचीत शुरू की। बैठक का दौर सुबह से रात तक चला। देर शाम निगम ने 9 महीने की ईएसआईसी राशि कर्मचारियों के खातों में जमा कराए तो कुछ ने काम पर लौटने का आश्वासन दिया पर देर रात उन्होंने बैठककर हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। गुरुवार को निगम की टीम और सफाईकर्मियों के बीच जयसिंह तालाब में बैठक हुई। बैठक में उन्हें बची रकम जल्द भुगतान करने आश्वासन दिया, लेकिन सफाईकर्मी पूरा पैसा खाते में आने तक काम पर वापस नहीं लौटने की जिद पर अड़े रहे। जय सिंह तालाब में निगम के प्रभारी आयुक्त अभिषेक गुप्ता और टीम ने उन्हें लिखित में बची हुई पीएफ और ईएसआईसी की राशि जमा कराने का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम को निगम में महापौर चेंबर में फिर से बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों के 9 महीने की ईएसआईसी राशि को जमा करा दी गई। बैठक में समझाइश के बाद कुछ देर के लिए हड़ताल खत्म करने की बात पर सहमति बनी, लेकिन देर रात फिर से सफाईकर्मियों ने बैठक कर शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है।

यह है विवाद का कारण
इससे पहले निगम में प्लेसमेंट एजेंसी बाबा बफार्नी सिक्यूरिटी श्रमिकों का ना तो पीएफ जमा करा रही थी और ना ही ईएसआईसी की किस्त। ठेकेदार का आरोप था कि उसे निगम भुगतान नहीं कर रहा है। विवाद बढ़ने के बाद निगम ने भुगतान किया। ठेकेदार की एजेंसी ने अक्टबूर 19 तक पीएफ और ईएसआईसी की रकम जमा करा दी, लेकिन इसके बाद दोबारा उसने कोई रकम जमा नहीं कराया, जबकि वह लगातार नवंबर 2019 से जुलाई 2020 तक अंशदान के रूप में मजदूरों के वेतन से पैसे काटते रहा।

एक करोड़ 1 लाख रुपए बकाया सफाईकर्मियों का
निगम में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों का नवंबर 2019 से जुलाई 2020 तक का पीएफ और ईएसआईसी की रकम बाकी है। यह राशि लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए की है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें यह राशि उनके खाते में जमा नहीं होगी, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। एमआईसी सदस्य कमल पटेल के अनुसार हड़ताल खत्म करने रात 9 बजे तक निगम की टीम और सफाईकर्मियों के बीच महापौर के चेंबर में देर रात तक बैठक चलती रही।

अभी बातचीत चल रही है
"हमारी बातचीत चल रही है। अभी कुछ पैसे हमने सफाईकर्मियों के खाते में डलवा दिए हैं। किसी भी तरह से उन्हें कल से काम पर जाने के लिए मना रहे हैं। उम्मीद है शुक्रवार को शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। ''
-जानकी काटजू, महापौर, नगर निगम

काम पर लौटेंगे कर्मी
"समझाइश के बाद हमारे सामने कर्मियों ने काम पर लौटने का आश्वासन दिया था। ईएसआईसी का भुगतान किया है। बाकी बचे पैसों का भी भुगतान कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि शुक्रवार को वे काम पर लौट जाएंगे।''
-अभिषेक गुप्ता, प्रभारी आयुक्त, ननि

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