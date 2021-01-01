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श्रद्धांजलि:लायनेस क्लब ने मनाई बापू की पुण्यतिथि, नए व पुराने कपड़े गरीबों को किए दान

सारंगढ़एक घंटा पहले
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शनिवार को लायनेस क्लब सारंगढ़ द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कुछ नए व पुराने कपड़े गरीबों को दिए गए। इस अवसर पर गांधी की कविताएं व गीत गाए साथ ही शहीदों को नमन कर दो मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने गांधी जी के सिद्धांत व उनके उद्देश्य पर चर्चा की। अध्यक्ष योगेश्वरी केशरवानी ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष योगेश्वरी केशरवानी, पूर्व एरिया आफिसर प्रतिभा कृष्ण कुमार केशरवानी, विभावरी ठाकुर, अंजु धनानिया, शकुन केशरवानी, रंजीता कानूनगो, अर्चना केशरवानी, ममता केडिया, राजेशवरी, स्मिता व सपना केशरवानी शामिल रहे।

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