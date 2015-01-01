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निर्माण कार्यों को मंजूरी:मंत्री उमेश ने डीएमएफ से दिलाए 2.43 करोड़

रायगढ़2 घंटे पहले
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उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की पहल पर रायगढ़, खरसिया व पुसौर ब्लाक की ग्राम पंचायतों में नई सड़क व स्कूलों के लिए भवन समेत 18 निर्माण कार्यों को शासन ने मंजूरी दे दी है। डीएमएफ से रायगढ़ के भेलवाटिकरा, झांखरपारा, झारगुड़ा, नवागांव, तुरीपारा, सपनई, जामपाली, केनापाली, डोंगीतराई, बायंग, सरडामाल, ठाकुरपाली, बोकरामुड़ा में प्राइमरी स्कूल और सीसी सड़क बनाने को लेकर मंजूरी दी है। वहीं खरसिया और पुसौर ब्लाक के 10 से ज्यादा गांवों की सड़कें बनेंगी।

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