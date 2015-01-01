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कार्रवाई:मिठाइयों की सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए 10 को आएगी मोबाइल वेन, खाद्य निरीक्षण ने मिलावट की आंशका पर लिए 10 सैंपल

रायगढ़2 घंटे पहले
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दीपावली में मिलावटी मिठाई और खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए 10 और 11 नंवबर को मोबाइल वेन रायगढ़ आएगी। फूड सेफ्टी की टीम लंबे समय से मोबाइल वेन की मांग कर रही थी, पर ड्राइवर कोरोना पॉजीटिव आने के कारण गाड़ी रायगढ़ नहीं पहुंच सकी, फिलहाल विभाग के निरीक्षण अभी अपने स्तर पर मिठाई के सैंपल ले रहे हैं। जिले के तीन निरीक्षकों ने 10 से ज्यादा सैंपल ले चुके हैं।

त्योहारी सीजन में बाहर से आने वाले मिलावटी खोवा व पाऊडर की मिठाई भारी मात्रा में खपाई जाती है। इसके अलावा नमकीन व अन्य पकवानों भी बेसिक समेत सभी तरह के सामग्रियों में मिलावट की जाती है। इसे ध्यान में रखते राज्य स्तर पर सभी जिलों को मॉनिटरिंग और सैंपलिंग के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही मोबाइल वेन के लिए भी शेड्यूल तैयार किया है, ताकि सभी जिलों में मौके पर खाद्य उत्पादों की जांच की जा सके।

इसके लिए खाद्य निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध खाद्य उत्पादक निर्माता और विक्रेताओं की सूची भी तैयार की गई है। टीम इन तमाम जगहों से सैंपल की त्वरित जांच मोबाइल वेन में करेगी। यदि मिठाई या खाद्य उत्पाद अमानक मिले तो फाइनल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे जाएंगे।

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