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खानापूर्ति:10 साल से पौधरोपण नहीं, अब ढूंढ रहे नई जगह, बीते सालों में कोई जंगल तैयार नहीं कर पाया विभाग

रायगढ़एक घंटा पहले
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  • वन मंडल ने जिले के 607 हेक्टेयर में 18 करोड़ रुपए से प्लांटेशन की बनाई योजना

उद्योग और विभिन्न प्रायोजनों से काटे गए जंगल के बदले दोगुना क्षेत्र में पौधरोपण करने की बात कागजों में ही रह गई है। 10 सालों से कैंपा मद से मिली राशियों का वन विभाग उपयोग ही नहीं कर पाया है। जिन जगहों को विभाग ने पौधरोपण या जंगल विकसित करने के लिए चिन्हित किया था वहां निर्माण हो गए। अब फॉरेस्ट की टीम पौधरोपण के लिए नई जगह ढूंढ रही है।

कैंपा मद से मिली राशि का दुरुपयोग करने में रायगढ़ वनमंडल का कोई जवाब नहीं है। 10 साल पहले फैक्ट्रियों ने वनभूमि लेने के एवज में आसपास की दूसरी जमीनों पर पौधरोपण करने के लिए राशि दी थी। वनमंडल को जिन जगहों पर पौधरोपण करना था। वहां जमीन पर अलग-अलग कारणों से कोई न कोई काबिज हो गया है।

अब विभाग ने 607 हेक्टेयर हिस्से में पौधरोपण कराने के लिए 18 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सीसीएफ कार्यालय भेजा है। लेकिन पौधरोपण कहां होगा वह जगह नहीं मिल पाई है। दोबारा जंगल बनाने के लिए विभाग को पैसे भी दिए जाते हैं। पौधरोपण नहीं होने के कारण जंगल बढ़ नहीं पाते या बचते ही नहीं।

कैम्पा मद समझिए- कैम्पा (कंपेंस्टरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति पौधरोपण, वनों के विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि और वन संरक्षण (फारेस्ट प्रिजर्वेशन) संबंधी कार्य किए जाते हैं। साथ ही राशि का उपयोग वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण भू-जल संरक्षण , जैव विविधता तथा जैव संसाधनों के प्रबंधन और अधोसंरचना विकास आदि कार्यों में किया जाएगा।

भेलवाटिकरा व रेंगालपाली में किया पौधरोपण

रायगढ़ वनपरिक्षेत्र में अभी रेंगालपाली और भेलवाटिकरा के पास पौधरोपण किए गए हैं। इसके अलावा जिले के अन्य वन परिक्षेत्रों में भी पौधरोपण किए जाते हैं लेकिन विभाग बीते दस सालों में कोई जंगल तैयार नहीं कर पाया। जबकि सैकड़ों हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए।

चल रही है तैयारी

पहले प्रस्तावित जगह समय के साथ खत्म हो गए। खाली पड़ी जगहों पर हम पौधरोपण करेंगे। इसके लिए तैयारी की जा रही है।'' - प्रणय मिश्रा, डीएफओ, रायगढ़ वनमंडल

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