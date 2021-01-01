पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:पेंडेंसी ज्यादा इसलिए 11 महीने बाद आज से नियमित लगेंगे जिले के विभिन्न कोर्ट

रायगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बार एसोसिएशन के साथ होगी न्यायिक अफसरों की बैठक
  • अनलॉक के बाद भी रोटेशन के मुताबिक खुल रही थीं अदालतें

जिले में 11 महीने बाद जिले की अदालतों में सामान्य रूप से काम होगा। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। न्यायालयों में लगातार केस की पेंडेंसी बढ़ने की वजह से उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया। गुरुवार से पहले की तरह सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जिला न्यायालय में कोर्ट चलेंगी। अभी विभिन्न अदालतें रोटेशन पर चल रही थीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय बताया कि न्यायालय में 11 महीने बाद कोर्ट में कामकाज में बदलाव किया जाएगा। गुरुवार को एक बैठक रखी गई है। न्यायिक अफसरों के साथ चर्चा होगी, न्यायालय में कामकाज को लेकर प्लानिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच कोर्ट में कामकाज पूरे दिन होना है।

22,149 केस पेंडिंग, इसमें क्रिमिनल केस ज्यादा
जिला न्यायालय में क्रिमिनल व सिविल केस पेंडिंग संख्या पिछले कुछ समय में बढ़ गई है। क्रिमिनल और सिविल के मामले 22 हजार 149 मामले पेंडिंग हैं। 18 हजार 312 क्रिमिनल केस और 18 हजार 312 मामले पेंडिंग हैं। एक साल के भीतर के 5246 मामले रजिस्टर्ड हैं। दस साल तक के मामलों में 2566 मामले पेंडिंग हैं। अब इन मामलों का निपटारा हो सकेगा। पिछले वर्ष 23.69 फीसदी और एक से तीन साल तक के 45.29 फीसदी मामले पेंडिंग हैं। इन तीन सालों में सबसे ज्यादा पेंडेंसी रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser