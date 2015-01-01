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हाई कोर्ट:17 से शुरू होगी नियमित सुनवाई

रायगढ़एक घंटा पहले
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हाई कोर्ट में 17 नवंबर से कामकाज सामान्य हो जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया है। इसके अनुसार 3 डिवीजन बेंच और 12 सिंगल बेंच में प्रकरणों की सुनवाई होंगी। कोविड महामारी के समय से बंद हाईकोर्ट में दीपावली अवकाश के बाद नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट की सभी बेंचों में मामले लिए जाएंगे। 3 डिवीजन बेंच में पहली डीबी चीफ जस्टिस व जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू, दूसरी डीबी जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस रजनी दुबे व तीसरी डीबी जस्टिस मनींद्र श्रीवास्तव व जस्टिस विमला सिंह कपूर की होगी।

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