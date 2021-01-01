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सफाई के साथ मिला रोजगार:खाद और प्लास्टिक कचरा प्रोसेसिंग से स्वच्छता दीदियों की बढ़ी आय

रायगढ़एक घंटा पहले
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कचरे से काम की चीज अलग करती स्वच्छता दीदी। - Dainik Bhaskar
कचरे से काम की चीज अलग करती स्वच्छता दीदी।
  • प्लास्टिक बेचने से 210 महिलाओं के खातों में आए 2.37 लाख

लोगों के घरों से निकला कचरा स्वच्छता दीदियों की जिंदगी बदल रहा है। कचरे से बन कचरा उठाने के लिए निगम की ओर से जो मानदेय मिलता है वह तो मिलता ही है। साथ ही कचरे को बेच और खाद बना मिलने वाली इनकम भी अब दीदियों को मिलने लगी है।

निगम ने प्लास्टिक बेचकर ही अभी 210 महिलाओं के खातों में 2 लाख 37 हजार रुपए डिपोजिट किए गए हैं। वर्तमान स्थिति में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 366 महिलाएं हैं, जो हर रोज शहर के कचरों को साफ करने के लिए निकलती हैं। इसमें 210 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने आज से तीन साल पहले शहर को साफ रखने का बीड़ा उठाया था। लोगों के घरों की गंदगी साफ करते हुए अब इन्हें आर्थिक लाभ भी होने लगा है। दरअसल शासन की योजनाओं से उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है। शहर के 34 पिट में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किए जा रहें हैं।

हाल-फिलहाल में ही निगम ने 25 हजार रुपए का खाद वनमंडल को बेचा है। कबाड़ से भी निगम ने लगभग 2 लाख 37 हजार रुपए कमाए थे। जिन्हें खातों महिलाओं के खातों में डाला गया है। यह पहली किस्त थी जब महिलाओं के खातों में गई। इसी तरह महिलाओं को जो मानदेय मिलता है। वह भी फिक्स हो चुका है, शहर के सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी आज एसएलआरएम सेंटर के कारण बदल चुकी है।

महिलाओं की आय में बढ़ोतरी पर है फोकस

कचरे और खाद से मिलने वाला सारा प्रॉफिट काम करने वाली महिलाओं को ही दिया जा रहा है। अभी हमने कचरा बेचकर लगभग 210 महिलाओं के खातों में रुपए डाले हैं। हमारा पूरा फोकस काम करने वाली महिलाओं के आय में किसी भी तरह से बढ़ोतरी हो इसी पर है।'' - आशुतोष पांडेय, आयुक्त, नगर निगम रायगढ़

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