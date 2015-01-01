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ठगी का नया तरीका:दुकान संचालिका को जादू दिखाने के बहाने बेहोश किया, गल्ले से लूटे 25 हजार

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • धरमजयगढ़ के सिसरिंगा गांव का मामला
  • दुकान संचालिका महिला को कर दिया बेहोश

धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के सिसरिंगा में एक महिला दुकानदार को दो ठग जादूगरों ने जादू दिखाने के बहाने उसे बेहोश कर दिया और दुकान के गल्ले से 25 हजार रुपए निकाल लिए। धरमजयगढ़ के निवासियों से मिली जानकारी के अनुसार मामला सिसरिंगा गांव का है। यहां मंगलवार को दो युवक घूम-घूमकर जादू दिखा रहे थे। उसी दौरान युवक गांव के एक दुकान में पहुंचे। यहां महिला दुकान का संचालन कर रही थी। युवक दुकान में सामान खरीदारी करने रुके थे। सामान खरीदते हुए महिला दुकानदार को उन्होंने हाथों की सफाई दिखानी शुरू की। जादू दिखाते हुए एक नोट को तीन में बदल दिए। इसी तरह कई करतब करके दिखाए। इसी बीच महिला अचानक बेहोश हो गई और जब वह उठी तो आलमारी से 28 हजार रुपए पार हो चुके थे। महिला के अनुसार आलमारी की चाबी बिस्तर पर ही थी। जब तक वह जागी ठग रुपए लेकर रफूचक्कर हो चुके थे। हालांकि महिला ने बुधवार शाम तक मामले में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ग्रामीणों के अनुसार दोनों युवक दिन भर अन्य घरों में जाकर ऐसे जादू दिखा रहे थे।

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