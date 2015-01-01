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उत्साह से डर छूमंतर:दीवाली व छठ पूजा के लिए साउथ बिहार एक्सप्रेस में ऐसी भीड़ कि स्लीपर की एक सीट पर बैठे दो यात्री

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • लॉकडाउन के बाद पहली बार प्लेटफार्म पर लगी भीड़, एक घंटे पहले पहुंचे यात्री

त्योहार का मजा तो परिवार के साथ ही है, इसके लिए खतरा मोल लेकर भी लोग अपने देस यानि राज्य जा रहे हैं। छठ और दीवाली मनाने के लिए चलाई गई साउथ बिहार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में कोरोना संक्रमण के खतरे की अनदेखी करते हुए यात्रियों की भीड़ रही। रिजर्वेशन में ही सफर करने की अनुमति है,आरएसी (एक सीट में दो लोग) में सफर कर रहे हैं। प्लेटफार्म पर लंबे समय बाद यात्रियों की ऐसी भीड़ दिखी। रायगढ़ से लगभग 500 यात्रियों ने पटना की ओर यात्रा की। कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रेनों में भीड़ जा रही है। लोग कोरोना महामारी को भूल सफर के लिए निकल रहे हैं। रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन के नाम से साउथ बिहार एक्सप्रेस को शुरू किया है। बुधवार को रायगढ़ प्लेटफार्म में लगभग छह महीने बाद यात्रियों की ऐसी भीड़ दिखी। लोग एक घंटे पहले प्लेटफार्म पर आकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आने के बाद लोगों के बीच सीट पकड़ने के लिए भागमभाग भी हुई। कोई अपना कोच छोड़कर दूसरे कोच में बैठा तो कोई स्लीपर की जगह एसी कोच में घुस गया। सभी को त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दी थी। बिलासपुर से आए टीटीई पवन मिश्रा ने बताया कि सभी स्लीपर कोच में लगभग आरएसी में टिकट बुकिंग हुई है, इसलिए एक सीट पर दो लोग दिखे। गेट में घुसने के साथ ही टीटीई यात्रियों के टिकट जांच करने के बाद ही प्लेटफार्म में घुसने दे रहे थे। आरपीएफ और जीआरपी की टीम भी मौके पर थी लेकिन वे बस सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। क्योंकि यह भीड़ खुशी की थी। कोरोना में छह माह से घरों से दूर काम कर रहे लोगों ने आज अपने घर की ओर रवानगी की।

जनरल डिब्बे बदले चेयर कार में
ट्रेनों के जनरल डिब्बे चेयर कार में बदल दिए गए हैं। इसी तरह विकलांग कोच और महिला कोच में भी बुकिंग की जा रही है। बावजूद यात्रियों की संख्या कम नहीं हो रही है। ट्रेन में 7 सामान्य कोच लगे थे। हर में 72 यात्रियों के बैठने की जगह थी। यात्रियों ने दो विकलांग और महिला कोच में बिना रिजर्वेशन के सफर किया।
पहले 50 मुश्किल अब 350 टिकट हर रोज
अब जनरल टिकट की बुकिंग भी होने लगी है। दो महीने पहले जहां दिनभर में 50 टिकट ही बुकिंग हो पाती थी। आज हर दिन लगभग 350 टिकट बुकिंग हो रही है। यानि हर रोज 600 से 700 पैसेंजर सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं।

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