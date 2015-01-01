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सुविधा:स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेनिस कोर्ट बनकर तैयार

रायगढ़3 घंटे पहले
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  • मरम्मत के अभाव में 5 वर्ष से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस थी ठप, 15 लाख खर्च हुए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना कोर्ट

हंडी चौक स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस कोर्ट को इंटरनेशनल मापदंडों के अनुसार तैयार कर लिया गया है। कोर्ट को नया स्वरूप देने में करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने इसकी मरम्मत का काम पिछले महीने शुरू कराया था। नया स्वरूप देने के लिए पहले कोर्ट पर डामर की परत चढ़ाई गई फिर उस पर सिंथेटिक एक्रिलिक पेंट लगाया गया। राज्यभर में ऐसा टेनिस कोर्ट बिलासपुर, राजनांदगाव और रायपुर में ही बनाया गया है। इससे पहले रायगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार 2011 में तत्कालिन कलेक्टर अमित कटारिया ने कराया था। पांच साल मरम्मत नहीं होने से टेनिस कोर्ट की हालत खराब हो गई थी। पिछले दिनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कलेक्टर भीम सिंह ने किया था। कॉम्प्लेक्स व टेनिस कोर्ट की बदहाल स्थिति को देखकर उन्होंने रिनोवेशन करने का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट की मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए फंड मंजूर किया तो पिछले महीने पीडब्ल्यूडी ने कोर्ट को नया लुक देना शुरू किया। अब कोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है।

अब बैडमिंटन हॉल का भी होगा रिनोवेशन
टेनिस कोर्ट का रिनोवेशन पीडब्ल्यूडी ने मुम्बई की कंपनी से कराया है। फंड की व्यवस्था सीएसआर मद से कराई गई। विभाग अब बैडिमिटन हॉल का भी रिनोवेशन करने की प्लानिंग बना रहा है। उससे भी बेहतर लुक दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के ईई आरके खामरा ने बताया कि टेनिस कोर्ट को चार दिन पहले तैयार किया गया है। लाइट का मेंटेनंेस और आसपास झांडियों को काटने का काम बाकी है। काम पूरा होते ही जल्द ही खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

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