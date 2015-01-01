पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चोरी का प्रयास:गैंती से मशीन तो तोड़ दी, पर कैश ट्रे से रुपए नहीं निकाल पाया, 12 घंटे में ही पकड़ा गया आरोपी

रायगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
एटीएम को किया क्षतिग्रस्त।
  • नशे की आदत ने बनाया अपराधी, सीसीटीवी से पहचाना गया

जिले के सरिया में एसबीआई एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले 19 साल के युवक जुगल पाणिग्रही को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गैंती से मशीन तो तोड़ दी लेकिन कैश ट्रे का बोल्ट (पेंच) नहीं खोल पाया। थोड़ी देर मशक्कत के बाद भी जब वह रुपए निकालने में सफल नहीं हुआ तो एटीएम में तोड़फोड़ कर फरार हो गया। बुधवार देर रात लगभग 1 बजे एसबीआई एटीएम में एक युवक ने तोड़फोड़ की। कैश ट्रे का बोल्ट नहीं खुलने पर आरोपी तोड़फोड़ कर ही भाग गया था। गुरुवार सुबह सरिया पुलिस को इसकी जानकारी मिली। डीएसपी गरिमा द्विवेदी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचीं। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक तोड़फोड़ करता नजर आ रहा था। फुटेज के आधार पर आरोपी की खोजबीन शुरू हुई। कुछ दूरी पर ग्रामीणों ने 4 बजे एक युवक को देखे जाने की बात कही। रायगढ़ से स्निफर डॉग बुलवाया गया। स्निफर डॉग सीधे आरोपी जुगल पाणिग्रही के घर पहुंचा। घरवालों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह सुबह ही घर से निकल चुका है। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू की। आरोपी सरिया पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी का प्रयास और एटीएम में तोड़फोड़ की बात कबूली। आईपीसी की धारा 457, 380, 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

अच्छे परिवार से संबंध, बाइक चोरी में पकड़ा जा चुका है
युवक ने एटीएम में तोड़फोड़ के बाद घर पहुंचकर वारदात के दौरान पहने हुए कपड़े बदले। अच्छे परिवार से संबंधित आरोपी ने कपड़ों को छिपा दिया और मोबाइल बंद कर निकल गया। ताकि वह ट्रेस ना हो। पुलिस ने आरोपी के दोस्तों से उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी ली और उस तक पहुंची। आरोपी नशे का आदी है। कोडीन सिरप-गांजा पीकर हमेशा युवक नशे में रहता था। युवक कुछ साल पहले बाइक चोरी के मामले में पकड़ा गया था। लेकिन नाबालिग होने के कारण पुलिस ने उसे समझाकर छोड़ दिया था।

एटीएम के कैमरे पर रखी रेत की बोरी
एटीएम के सामने डैसबोर्ड पर लगे कैमरे से बचने के लिए आरोपी ने बाहर पड़ी रेत की बोरी को लाकर रख दिया था। लेकिन पुलिस ने एटीएम के आसपास दुकानों में लगे कैमरों को खंगाला। तीन जगहों पर कैमरे का फुटेज देखा गया। इसके बाद आरोपी के कपड़ों से उसकी पहचान हो गई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें