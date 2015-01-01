पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ऑनलाइन होंगे आवेदन:हज के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू

रायगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

केन्द्रीय हज कमेटी भारत सरकार ने प्राप्त सूचना अनुसार हज 2021 के लिए केन्द्रीय हज कमेटी भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाईन हज आवेदन की प्रक्रिया 7 नवम्बर से प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमेन श्री मोहम्मद असलम खान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन हज आवेदन केन्द्रीय हज कमेटी भारत सरकार की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर है। ऑनलाइन हज आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तय की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें