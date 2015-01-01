पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धनतेरस पर बरसा धन:देर शाम तक सड़क पर खरीदारों की ऐसी जुटी भीड़ कि संभालने में ट्रैफिक पुलिस के छूटे पसीने

रायगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाजार में भीड़, ट्रैफिक व सुरक्षा के लिए 6 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर और 150 जवान दिनभर संभालते रहे यातायात

धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर गुरुवार को बाजार में जमकर खरीदारी हुई। बाजार में साराफा, बर्तन, इलेक्ट्रानिक्स और कपड़ों की दुकान से लेकर साज सज्जा की दुकानों में ग्राहको की भीड़ जुटी रही। मकान और प्लाट में निवेश और नई बाइक व कार की खरीदी भी जमकर लोगों ने की। शो-रूम में अतिरिक्त सेल्समैन होने के बाद भी ग्राहकों को इंतजार करना पड़ा। सड़कों पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर ट्रैफिक और लोगों की सुरक्षा के लिए 6 डीएसपी,8 इंस्पेक्टर और 150 जवान पूरे दिन तैनात रहे। एसपी, एसएसपी भी पेट्रोलिंग पर निकले।

वन वे का सख्ती से पालन लेकिन राहत नहीं
पुलिस ने पहले ही परिवहन व्यवस्था संभालने लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन इसके बाद भी राहत नहीं मिली। भीड़ को रोकने 7 सड़कों को वनवे किया गया था। सुभाष चौक से सीधे सदर मार्केट में वाहनों के प्रवेश पर रोका गया। न्यू मार्केट की तरफ से आने वाले लोगों को आरओबी की तरफ निकाला गया। नगर निगम कार्यालय, गांधी गंज, केएमटी कॉलेज रोड में पार्किंग की व्यवस्था कर चारपहिया वाहनों को बाहर ही रोका गया।

इन चौक चौराहों पर जाम में फंसे लोग
बाजार में भीड़ ज्यादा होने के कारण सुभाष चौक, गांधी चौक, हंडी चौक,कारगिल चौक, गद्दी चौक, गौरी शंकर मंदिर रोड, कोतवाली रोड़, मालधक्का, सदर बाजार में भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग जाम में फंसे रहे। सड़क के बीच बेरिकेडिंग की चलते ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़ी, लेकिन संबंधित सड़कों को पार करने में काफी समय लगा।

सराफा- पूरे दिन ग्राहकी से कारोबारी खुश
धनतेरस पर सराफा का कारोबार भी अच्छा रहा। जगन्नाथ ज्वेलर्स और रामभगत ज्वेलर्स के संचालकों ने बताया कि धनतेरस को लेकर सेल डिवाइड हो गई, लेकिन इसका असर सराफा बाजार पर नहीं पड़ा। धनतेरस पर जिले में करीब 6 से 7 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। बहुत से लोग रूप चौदस और धनतेरस शुक्रवार को मान रहे हैं, ऐसे में रूप चौदस को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

ऑटोमोबाइल -2400 से ज्यादा बाइक, 130 कार बिकीं
शहर के हुंडई और हीरो शोरूम के संचालक आशीष अग्रवाल बताते है कि जिले में धनतेरस पर ऑटोमोबाइल का कारोबार उम्मीद से बेहतर रहा। लोगों की खरीदारी और मूड को देखते हुए एक अनुमान के मुताबिक जिले में करीब 16 करोड़ रुपए की लगभग 24 सौ बाइक, स्कूटर और 11 करोड़ रुपए के 130 कारें बिकीं यानी सिर्फ ऑटोमोबाइल का कारोबार जिले में 27 करोड़ रुपए रहा।

रियल स्टेट- जमीन मकान की एडवांस बुकिंग और रजिस्ट्री रियल स्टेट का कारोबार भी अच्छा रहा। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लगातार रजिस्ट्रियां और नई संपत्ति की बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है। कॉलोनाइजर सुरेश रोहड़ा बताते है कि उनके प्रोजेक्ट में 80 फीसदी प्लाट बुक हो चुके हैं, दिवाली पर इस बार ज्यादातर लोगों ने संपत्ति पर निवेश किया है। क्योंकि मार्च के बाद से लॉकडाउन में लोगों के फिजूल खर्च में कमी आई है।

बर्तन- जिले में इस बार 6 करोड़ का रहा कारोबार- धनतेरस पर नए बर्तन की खरीदी शुभ मानी जाती है। इसलिए बर्तन दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमी रही। बाजार में बर्तन जाली, कांस की थाली, गिलास, दहेज में देने के लिए हंडा और परात जैसे बर्तानों की मांग ज्यादा रही। नई गृहणियों ने इंडक्शन के लिए प्रेशर कूकर और नए डिजाइन के बर्तन ज्यादा बिके। जिले में बर्तन का कारोबार करीब 6 करोड़ रुपए का रहा।

कपड़े- दुकानों में पैर रखने की जगह नहीं- त्यौहार पर बच्चों के लिए कपड़ों की खरीदी भी जमकर हुई। दुकानों में पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह से शाम तक अच्छी ग्राहकी के बाद देर रात तक दुकानदार कपड़े लपटते रहे। वहीं ब्रांडेड शो-रूम में प्रीमियम ग्राहक ही पहुंचे। जिले में कपड़े का बाजार करीब ढाई करोड़ का रहा।

इलेक्ट्रानिक- एलईडी और ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन की डिमांड- इलेक्ट्रानिक उपकरणों की भी खरीदी अच्छी रही।बाजार में लोगों की डिमांड स्मार्ट एलईडी टीवी, बड़े फ्रीज और आटोमैटिक वाशिंग मशीन की रही। इस दौरान शहर के ढिमरापुर, श्याम टॉकिज, रामनिवास टॉकिज स्थित शो-रूम में पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ जुटी रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें