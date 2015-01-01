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मेंटेनेंस:आज छोटे अतरमुड़ा से मेडिकल कॉलेज के बीच 5 घंटे गुल रहेगी बिजली

रायगढ़21 मिनट पहले
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विद्युत मंडल के प्री-दीवाली मेंटेनेंस के लिए रविवार 8 नंवबर को छोटे अंतरमुड़ा से मेडिकल कॉलेज के बीच सुबह 11 से शाम 4 बजे तक पांच घंटे सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस दौरान विभाग सब स्टेशन में बसबार और केबल को छू रहे पेड़ों की टहनियों की छंटनी का काम कराएगी। इससे छोटे अतरमुड़ा, केलो विहार, कलेक्टारेट, जिला न्यायालय, जिला पंचायत, प्रेम नगर, डिग्री कॉलेज, लोचन नगर, चिरंजीवदास नगर,जेएमजे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज रोड, दीनदयाल पुरम, टीवी टॉवर, जिला जेल, कया घाट, प्राची विहार, कृष्णानगर, चंद्रनगर, जगन्नाथपुरम, शासकीय कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी में सप्लाई ठप रहेगी।

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