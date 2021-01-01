पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:सड़क पार कर रहे ग्रामीण को ट्रेलर ने रौंदा, मौत

रायगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • खरसिया देहजरी में बुधवार सुबह हुआ हादसा

बुधवार सुबह खरसिया थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रहे एक ग्रामीण को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंद दिया। हादसे के बाद लोगों ने चक्काजाम किया। एक तरफ पुलिस जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत अभियान चलाकर लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा रही है। दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाएं थम नहीं रही हैं। खरसिया के देहजरी गांव में मजदूर इतवारी लाल उर्फ कोंदा सुबह घर से पेट्रोल पंप की ओर पैदल जा रहा था। वह घुनघुटी पुल के पास पहुंचा था। छाल की ओर से आ रहे ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 एआर 7205 ने उसे रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम किया। एक महीने में ही 31 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। अगर शराब पीकर वाहन चलाने वाले या बिना लाइसेंस के ड्राइवर बने लोगों की धरपकड़ हो तो हादसे कम किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 2020 में 479 दुर्घटनाएं 251 की मौत हो चुकी है। जनवरी से अब तक 57 दुर्घटनाएं में 30 लोग जान गंवा चुके हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser