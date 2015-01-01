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कार्रवाई:लेन-देन में पिटाई से दुखी होकर कर ली थी आत्महत्या, एक महीने बाद जुर्म दर्ज

रायगढ़3 घंटे पहले
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  • हर रोज की मारपीट से परेशान था युवक, पुलिस ने किया मामला दर्ज

तमनार थाना क्षेत्र में एक 27 साल के युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर एक महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। मौत के वक्त दिए अंतिम बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी उसे पैसे लेन-देन की बात पर हमेशा मारपीट करता था। घटना की रात भी आरोपी ने युवक से मारपीट की थी। जानकारी के अनुसार अजय कुमार चौहान 27 साल निवासी पेलमा ने 16 सितंबर की रात लगभग 9 बजे खुद पर मिट्‌टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। 20 सितंबर को युवक की मेकाहारा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दरअसल गांव का ही एक युवक उत्तम अगरिया के बीच पैसे लेन-देन को लेकर विवाद था। उत्तम अगरिया आए दिन उससे मारपीट करता। 16 सितंबर की रात 8 बजे भी आरोपी ने उसे चप्पलों से मोहल्ले में मारा। रात को आकर उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। युवक के पिता ने सुबह होने पर पंचायत के सामने बात रखने की सलाह दी। मारपीट के विरोध में उसे साथ नहीं मिला तो वह हताश हो गया। अंत में उसने अपने कमरे में ही रखे मिट्‌टी के तेल से खुद को आग लगा ली। जलने के बाद वह दौड़ते हुए बाहर निकला। उसके पिता ने कंबल से आग बुझाने की कोशिश की,लेकिन वह बुरी तरह झुलस गया था। उसे इलाज के लिए मेकाहारा में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हुई। मरणासन्न बयान के आधार पर तमनार पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी काफी परेशान है।

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