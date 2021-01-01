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श्रद्धांजलि:सेठ पालूराम धनानिया की पुण्यतिथि पर हुआ श्रद्धांजलि सभा, रक्तदान शिविर का भी हुआ आयोजन

रायगढ़एक घंटा पहले
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सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन करते विधायक व अन्य। - Dainik Bhaskar
सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन करते विधायक व अन्य।

शासकीय पीडी कॉलेज में दानवीर सेठ स्व.पालूराम धनानिया की 58वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नवनिर्मित सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक प्रकाश नायक द्वारा किया गया।

काॅलेज के छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से धनानिया परिवार के कृष्णकुमार गुप्ता, गोपाल गुप्ता, मुरारी गुप्ता एवं नटवर गुप्ता द्वारा अपने माता स्व. नारायणीदेवी गुप्ता की स्मृति में तथा सांई सर्विस स्टेशन रायगढ़ सौजन्य से इस सांस्कृतिक मंच का निर्माण कराया गया है।

इस दौरान महाविद्यालय के दोनों मुख्य गेट के बगल में एवं एनएसएस वाटिका में पौधरोपण भी किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी काटजू, महाविद्यालय जनभागीदारी समिति अध्यक्ष प्रभाती महापात्रे, पूर्व प्राचार्य प्रो. केके तिवारी, प्रो. अंबिका वर्मा, प्राे. आरपी अग्रवाल, पूर्व प्राध्यापक प्रो.एमएस खनुजा, पूर्व क्रीड़ा अधिकारी आरएल अग्रवाल, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुकेश मित्तल, दीपक पाण्डे, पार्षद शाखा यादव, धनानिया परिवार के सदस्य सहित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एसके. एक्का, प्राध्यापकगण, अधिकारी कर्मचारी व छात्र-छात्राएं शामिल रहे।

दानवीर सेठ पालूराम धनानिया के 58 वीं पुण्य तिथि पर राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड क्रॉस इकाई पीडी कॉलेज द्वारा रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.सुशील कुमार एक्का, सूरज पासवान, मनीष लोहा, गीतेश्वरी प्रधान एवं श्रुति सिन्हा ने रक्तदान किया।

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