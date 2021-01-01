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मर्डर मिस्ट्री:सरिया से भरा ट्रक लूटा, ड्राइवर की हत्या कर फेंका शव, जीपीएस ट्रैकिंग से हुआ मामले का खुलासा

रायगढ़7 घंटे पहले
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  • सगा भतीजा गाड़ी में साथ था, वह अब तक है फरार, उसी पर हत्या का शक
  • 6 टन छड़ खरीदने वाले की हुई गिरफ्तारी दूसरे खरीदारों का पता लगा रही है पुलिस
  • 19 जनवरी को ट्रक लेकर निकला था ड्राइवर, 20 को रैरूमा के चरखापारा में मिली थी लाश

20 जनवरी को रैरूमा चौकी के चरखापारा के तालाब में हाथ-पांव बंधा एक शव मिला तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुुलिस को बड़ी सफलता मिली है, वहीं जिले में हाइवे पर लगातार हो रहे लूट के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है।

मृतक के परिजन से शव की पहचान के दौरान पुलिस को पता चला था कि यह ड्राइवर उत्तर प्रदेश से रायगढ़ आया था, ट्रक में छड़ लेकर जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने पतासाजी की और ट्रक के जीपीएस से मामले की तह तक पहुंची। उत्तर प्रदेश से पुलिस ट्रक के साथ छड़ खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लौटी है। पुलिस को मृतक के फरार भतीजे पर हत्या का शक है।

रैरूमा चौकी प्रभारी जेम्स कुजूर के अनुसार 20 जनवरी की सुबह चरखापारा के पास तालाब में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। तीन दिन बाद उसकी पहचान नजीर अहमद निवासी बभनी थाना उत्तरप्रदेश के रूप में हुई। युवक 19 जनवरी को रायगढ़ के अंजनी स्टील से 30 टन छड़ लेकर उत्तरप्रदेश के लिए निकला था। ड्राइवर के साथ उसका भतीजा मजीर अहमद भी था। पुलिस को शक है कि हत्या के बाद मजीर ही घटनास्थल से ट्रक लेकर फरार हो गया।

उसने उत्तरप्रदेश के चौपन में ट्रक खड़ी कर उसमें रखे 6 टन माल संतोष गुप्ता नाम के व्यापारी को बेच दी थी। पुलिस ट्रक में लगे जीपीएस को ट्रेस करते हुए चौपन पहुंची और ट्रक जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर माल खरीदने वाले संतोष गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201, 392, 411, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। छड़ खरीदार को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है। मृतक का भतीजा और क्लीनर मजीर फरार है।

पुलिस को मृतक के भतीजे पर इसलिए है शक

भतीजा मजीर अहमद बतौर खलासी उसके साथ आया था। लेकिन घटनास्थल के बाद से वह फरार है। पुलिस को शक है कि उसने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर पहले चाचा की हत्या की फिर ट्रक लेकर फरार हो गया। ट्रक में 30 टन छड़ लोड थी लेकिन संतोष गुप्ता ने केवल 6 टन ही छड़ खरीदी है। जबकि पुलिस को ट्रक खाली मिला, पुलिस अन्य खरीदारों की भी तलाश कर रही है।

घरवालों की मदद से पुलिस पहुंची खरीदार तक

पुलिस ने मृतक के परिजन से मिलकर बात की और कोई जानकारी मिलने पर सूचना देने के लिए कहा। इसी दौरान यूपी में मृतक के गांव के ही सूत्रों से खबर लगी कि एक व्यक्ति ने छड़ खरीदी है। सूचना पर पुलिस पहुंची और संतोष गुप्ता से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि उसने 6 टन छड़ 2 लाख 64 हजार रुपए में खरीदी थी।

सोशल मीडिया पर फोटो देख पहुंचा था परिवार

अज्ञात युवक का शव मिला तो पुलिस ने आसपास के थानों के साथ ही सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डलवा दी। परिजन तक बात पहुंचने के बाद 23 जनवरी को मृतक नजीर के परिजन रायगढ़ पहुंचे। उनसे ही पता चला था कि ट्रक ड्राइवर नजीर यूपी लौट रहा था। इसके बाद ही पुलिस ने पूरी डिटेल निकाली और ट्रक के जीपीएस की ट्रैकिंग की और मामले का खुलासा किया।

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