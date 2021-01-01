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कोरोना अपडेट:15 कोविड पॉजिटिव मिले महिला समेत दो की मौत, जिले में कम हुई संक्रमण की रफ्तार

रायगढ़7 घंटे पहले
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रविवार को जिले में 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे के भीतर संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है। शनिवार को एक व्यक्ति की मौत केजीएच हॉस्पिटल में और दूसरी महिला की मौत रविवार को एमसीएच हॉस्पिटल में हुई।

75 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत केजीएच हॉस्पिटल में हुई है, मृतक व्यक्ति देलारी सराईपाली के बताए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हृदय रोग से पीड़ित होने के साथ कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मौत हुई है। लैलूंगा शांति नगर निवासी एक 59 वर्षीय एक महिला की मौत रविवार को एमसीएच हॉस्पिटल में हुई है। महिला को डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन था। फिर संक्रमण की वजह से महिला की मौत हुई है।

जिले में कोरोना संक्रमण से 310 लोगों की मौत अब तक जिले में हो चुकी है। हालांकि रविवार को छुट्‌टी की वजह से जिले में 924 लोगों का सैंपल लिया गया था। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 251 है। रविवार को 15 संक्रमित मरीज मिले हैं वही 47 लोग रिकवर हुए हैं। 15 मरीजों में ज्यादा सारंगढ़, तमनार, रायगढ़ शहर से ज्यादा मरीज मिले हैं।

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