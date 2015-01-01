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वारदात:नहाती हुई महिलाओं का वीडियो बना वायरल, पिता-पुत्र गए जेल

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • शर्मनाक...पिता और पुत्र ने की ऐसी हरकत

कोतरा रोड पुलिस ने महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने महिलाओं की नहाते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में डाल दिया था। जानकारी के अनुसार थाना कोतरा रोड में रहने वाली एक महिला ने दरस महंत और उसके बेटे लक्ष्मीकांत महंत पर मोबाइल पर आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बनाकर वायरल करने के संबंध में एसपी कार्यालय में शिकायत की थी। मामला 26 जून का है। दो महिलाएं अपनी बाड़ी में नहा रहीं थीं। बाड़ी के पास से दरस महंत और उसका बेटा बार-बार आना जाना कर रहा था। महिलाओं ने मना करने पर दरस महंत ने अपने बेटे से महिलाओं की फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद महिलाओं ने जब वीडियो देखा तो उसकी शिकायत की। शिकायत के बाद कोतरारोड पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ 294, 506, 509(ख), 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच कर रही थी। आरोपी मामला दर्ज होने के बाद से फरार थे। पांच महीने बाद आरोपियों के मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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