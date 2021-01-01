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विकास कार्य:चौड़ाई बढ़ाने शिफ्ट कर रहे हैं सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर

रायगढ़2 घंटे पहले
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शहर के बीच लगे ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का काम बिजली विभाग कर रहा है। बुधवार को हंडी चौक स्थित ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया गया, चार प्रमुख इलाकों के ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जाएंगे ताकि सड़क चौड़ी हो सके। सड़क से सटकर लगे ट्रांसफार्मर की वजह से यातायात बाधित हो रहा था। वहीं लगातार ट्रांसफार्मर की आड़ में कब्जे भी बढ़ रहे थे। कुछ दिनों पहले कलेक्टर ने भी दौरे के बाद सड़क किनारे लगे इन ट्रांसफार्मर को हटाने निर्देशित किया था। बिजली विभाग ने ऐसे चार स्थानों को चिन्हित किया और काम शुरू किया। बुधवार को हंडी चौक और गोपी टॉकीज के पास हुए काम के कारण ट्रैफिक बाधित रहा। क्रेन से ट्रांसफार्मर उठाने के कारण पूरा सड़क जाम रहा। गोपी टॉकीज के पास लोगों ने सड़क बदला। तो वहीं हंडी चौक में काफी समय तक जाम रहा।

बिजली के खंभों को भी हटा रहे सड़क के बीच से
कई वार्ड और मुख्य मार्गो में बिजली के खंभे यातायात को बाधित कर रहे हैं। बिजली विभाग ने इन्हें भी चिन्हिंत कर हटाना शुरू कर दिया है। रामभाठा वार्ड से खंभे हटाने के बाद शहर के कुछ मुख्य स्थानों और वार्डों के भीतर भी खंभों को चिह्नांकित किया जा रहा है। जिन्हें में बाद में हटाया जाएगा।

ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने से बिजली सप्लाई में आई बाधा
"शहर के अभी फिलहाल चार जगहों से ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसी काम के कारण कुछ दिनों से विद्युत सप्लाई बाधित हो रही थी।''
-एस के साहू, ईई, सीएसईबी

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