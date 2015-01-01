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निरीक्षण:जिपं अध्यक्ष ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया

धौराभाठा3 घंटे पहले
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तमनार क्षेत्र के धान उपार्जन केंद्रों का जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान वे जरेकेला, सराईडीपा, सराईटोला, खम्हरिया, ऊरबा,धौराभांठा, हमीरपुर धान खरीदी केंद्र पहुंचे। जहां बेहतर व व्यवस्थित धान खरीदी पर समितियों को प्रोत्साहित किए। जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल ने बोरा भराई व सिलाई करने वाले मजदूरों की मजदूरी राशि के बारे में भी जानकारी ली। मजदूरों ने बताया कि प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलती है। कई केंद्रों में ठेका में कार्य करने पर दिन में 400 से 600 रुपए भी मिल जाती है। किसानों ने बताया कि इस वर्ष खरीदी केंद्र में व्यवस्थित ढंग से खरीदने से कोई परेशानी नही हो रही है। शासन प्रशासन द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष पटेल ने किसानों से कहा कि धान खरीदी में कोई भी समस्या होने पर हमें अवगत कराएं तत्काल समाधान किया जाएगा। मौसम को देखते हुए सभी किसानों से धान जल्दी जल्दी बेचने का आह्वान किया गया। वहीं समिति प्रबंधकों द्वारा बारदाने की कमी बताई गई जिस पर अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों को तत्काल फोन के माध्यम से अवगत कराकर तत्काल बारदाना व्यवस्था कराने की बात कही। निरीक्षण के दौरान अवधराम पटेल, बिहारीलाल पटेल, मुकुंदमुरारी पटनायक, बबलु साहु, माणिक पटनायक, विद्यावती कुंजबिहारी सिदार, संपत्ति सिदार, तिलमेत सिदार , गुलापी सिदार, लालचंद साहु, नरेश ठाकुर व अन्य शामिल रहे।

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