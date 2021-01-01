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राष्ट्रीय पल्स पोलियो शुरू:अभिभावकों की जागरूकता से बच्चों को हो रहा लाभ : रामपुकार

पत्थलगांव5 घंटे पहले
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  • शाम तक 95 फीसदी बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाने में सफलता

राष्ट्रीय पल्स पोलियो की शुरूआत हुई। पल्स पोलियो अभियान का लक्ष्य काफी बड़ा था, पर अभियान में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों की मेहनत से शाम तक लगभग 95 प्रतिशत लक्ष्य पा लिया गया था। सिविल हॉस्पिटल में अभियान की शुरुआत करने वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह पहुंचे थे।

उनके साथ ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा,जिला पंचायत सदस्य आरती सिंह,ब्लाक उपाध्यक्ष हरगोविंद अग्रवाल,नगर पंचायत अध्यक्ष सुचीता एक्का,अशोक अग्रवाल भी मौजुद थे। ब्लाक चिकित्सा अधिकारी डॉ. जेम्स मिंज ने बताया कि 23 हजार 800 बच्चो को इस अभियान से जोड़कर उन्हें दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य काफी बडा था। पर दृढ निश्चय के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इस कठिन लक्ष्य पर आसानी से कामयाबी पा ली। उन्होंने बताया कि शाम तक लगभग 22 हजार से अधिक बच्चो को पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी थी।

उन्होंने बताया कि ब्लाक के 23 हजार 800 बच्चों को दवा पिलाने के लिए 190 पोलिंग बूथ का निर्माण किया गया था। जिसमे चार स्वास्थ्य कर्मचारियों को तैनात रखा था। इसके अलावा 10 जोन प्रभारी एवं 42 सुपरवाइजरों की भी डयूटी लगाई गयी थी। कुल 800 स्वास्थ्य कर्मचारी इस अभियान में जुटे हुए थे। अभियान पूर्णतः लक्ष्य के करीब पहुंचा। शाम होते तक 98 प्रतिशत बच्चो को पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी थी। विधायक रामपुकार सिंह का कहना था कि अभिभावकों में आ रही जागरूकता के कारण इस अभियान की काफी सराहना हो रही है। सुबह से ही सभी पोलियो बूथ में अभिभावक एवं बच्चों की लंबी कतार देखी गई।

कोरोना गाइडलाइन का हुआ पालन

डाॅ जेम्स मिंज ने बताया कि इस मर्तबा कोरोना संक्रमण के कारण सतर्कता बरतना बेहद आवश्यक है। इसलिए डोर टू डोर दवा पिलाने के काम में मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगामी दो दिनो तक स्वास्थ्य कर्मचारी घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चो को पोलियो की दवा पिलाने का काम करेंगे।

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