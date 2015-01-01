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लापरवाही:ठेकेदार ने कम डामर से रोड की मरम्मत कर बढ़ाई परेशानी

पत्थलगांवएक घंटा पहले
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  • शहर के अंदर एनएच की सड़कों की घटिया मरम्मत

एनएच विभाग ने शहर के भीतर से गुजरी दो सड़कों मे फिर से घटिया काम कराना शुरू कर दिया है। ठेकेदार द्वारा कम डामर डालकर लोगों को पहले की तरह इस बार भी मुसीबत में डालने का काम किया जा रहा है। एनएच विभाग द्वारा जारी एनआईटी में दर्ज नियमों को ठेकेदार पूरी तरह ताक में रखा हुआ है। तीन लेयर का डामर बिछाकर सड़क बनाने की जगह मात्र गड्ढों को भरकर काम पूरा किया जा रहा है। एक सप्ताह पहले मरम्मत के नाम पर डाला गया सड़क का डामर वाहन के चलने से बिखरना शुरू हो गया है। इसके बाद भी एनएच विभाग के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी ठेकेदार के कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से जारी एनआईटी (शेडयूल) मे ठेकेदार को 50 एमएम, 20 एमएम एवं 6 एमएम से 107 हाइवा डामर मिक्स गिट्टी डालकर शहर की सड़कों में मरम्मत का काम पूरा करना था। परंतु विभाग के जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से ठेकेदार कामचलाऊ काम कर रहा है। जानकारों की माने तो बेमौसम की पहली बारिश मे ही नए काम का डामर सड़क से बाहर निकलकर वापस गड्ढों में तब्दील हो जाएगा। जिसके कारण शहर के लोग शासन के लाखों रुपए सड़क पर लगने के बाद भी फिर से मुसीबत झेलने का अंदेशा लगा रहे हैं। शहर के लोग एक दशक से एनएच की दुर्दशा को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें सड़क की जगह सड़कों की मरम्मत से काम चलाना पड़ता है।

पिछले एक दशक की बात करें तो शहर के भीतर से गुजरी दो सड़क मरम्मत के नाम पर एनएच विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी एवं हर साल ठेकेदारों की जेब भरने का जरिया बन गई है। हर साल लाखों-करोड़ों रुपए लगाकर सड़क की मरम्मत का काम किया जाता है। लेकिन विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार सड़क मरम्मत का काम ना होने से शहर के लोग लगभग दस सालों से खराब सड़कों की दुर्दशा झेल रहे है।
उपयंत्री भी लापरवाह: राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने शहर की दो सड़क मे किलोमीटर क्रमांक 465/100 से 468/600 तक लगभग साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क पर तीन लेयर डामर काम के लिए 67 लाख 75 हजार रुपए मे आबंटित किया है। इस कार्य को कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से एक उपयंत्री की तैनाती की गई है। परंतु उपयंत्री स्वयं के विभाग का शेड्यूल ठेकेदार से पालन नहीं करा पा रहे।

कार्रवाई की जाएगी
"नियमों को ताक में रखकर घटिया काम किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।''
-महादेव कावरे, कलेक्टर, जशपुर

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