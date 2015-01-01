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निरीक्षण:धान को खराब होने से बचाने की जिम्मेदारी प्रबंधक की: कलेक्टर

पत्थलगांव2 दिन पहले
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  • घरजियाबथान धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर

पत्थलगांव ब्लाॅक के घरजियाबथान धान खरीदी केन्द्र में निरीक्षण करने कलेक्टर महादेव कावरे पहुंचे। कलेक्टर महादेव कावरे ने सबसे पहले बारिश से धान को बचाने के उपाय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधक नरोत्तम यादव को धान का एक दाना भी नहीं भीगे की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कंद्रों में धान को भीगने से बचाने की जिम्मेदारी प्रबंधकों की है। कलेक्टर ने नापतौल एवं किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सहित अन्य संसाधनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधक से धान खरीदी के दौरान किसानाें को किसी प्रकार की असुविधा ना होने की बात कही। जिले में पिछले दो दिनों से मौसम खराब है। बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे मे धान खरीदी केंद्राें में धान भीगने का खतरा मंडराने लगता है। हालांकि प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद ब्लाॅक के सभी धान खरीदी केंद्रों में तिरपाल एवं तालपतरी की व्यवस्था की गई। जिससे किसानों की मेहनत को खराब हाेने से बचाया जा सके। इस दाैरान जिपं सीईओ केएस मंडावी, एसएसपी बालाजी राव सोमावार, एसडीएम राजस्व योगेन्द्र श्रीवास एवं अन्य अधिकारी मौजुद थे।

ब्लॉक के नौ खरीदी केंद्राें में हो रही धान की खरीदी
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बोनस की पूरी रकम अदा करने के बाद इस बार अधिक मात्रा में किसान धान बेचने केंद्राें में अा रहे हैं।कोतबा एवं पत्थलगांव सबसे अधिक धान खरीदी करने वाले केन्द्र कहलाते है। इस बार कोतबा से जामझोर को अलग खरीदी केन्द्र बनने से धान बेचने वाले किसानों को काफी सहुलियत मिल रहीं है। लेकिन पत्थलगांव धान उपार्जन केन्द्र का रकबा बड़ा हाेने के कारण यहां दिनभर धान बेचने वाले किसानों की लंबी कतार देखने को मिलती है।

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