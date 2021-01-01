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हादसा:सरिया में पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरी कार, बाल-बाल बचे सभी सवार

सरिया7 घंटे पहले
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  • हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं इसमें सवार दो लोगों को मामूली चोट लगी

सरिया थाना क्षेत्र के खेडुवा नदी पुल पर आधी रात को बड़ा हादसा हाे गया हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्कार्पियो रेलिंग काे तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, हालांकि सभी सवार बाल-बाल बच गए। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं इसमें सवार दो लोगों को मामूली चोट लगी है। जानकारी के अनुसार सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी के बखरी टोला निवासी सुजीत यादव अपने एक साथी के साथ अपने स्कार्पियो वाहन संख्या जेएच 10 जेड 6100 से शनिवार की देर रात अपने किसी परिजन को सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस लौट रहे थे।

इसी दौरान खेडुवा नदी पुल के पास वाहन असंतुलित होकर रेलिंग से जा टकराई और फिर रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। इससे जहां वाहन क्षतिग्रस्त हो गया वहीं इसमें सवार सुजीत व उसके साथी मामूली चोट लगी है। घटना के वक्त उधर से गुजर रहे माले नेता बिक्की मंडल ने उक्त दोनों लोगों को घर पहुंचाया तथा मामले से सरिया एसडीपीओ बिनोद कुमार महतो को अवगत कराया। जिसके बाद एसडीपीओ के निर्देश पर थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात सदल बल वहां पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

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