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धरना:सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर सीओ के खिलाफ पत्रकारों ने दिया धरना

सरिया3 घंटे पहले
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  • एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त

सरिया सीओ के परिजनों व रिश्तेदारों पर सरिया के एक निजी चैनल के पत्रकार आदित्य पांडेय पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से किये जा रहे मानसिक हमले के खिलाफ बगोदर-सरिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में गुरुवार को सांकेतिक धरना दिया गया।

इसका समर्थन विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों ने भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामानन्द सिंह व संचालन धर्मेंद्र पाठक ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार उर्फ बॉर्डर उपस्थित थे। धरना के माध्यम से सरिया के सीओ का तबादला किये जाने एवं पत्रकार पर रिश्तेदारों के द्वारा सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से किये जा रहे मानसिक प्रताड़ना की जांच व दो दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जारी हमले को बंद करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर जिला मुख्यालय में आंदोलन करने की बात कही गई। बाद में मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम राम कुमार मंडल को सौंपा गया। साथ ही एसडीएम से मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

एसडीएम ने इसके लिए पत्रकारों को आश्वस्त किया है। इधर धरना के समर्थन में बैठे भाजपा, भाकपा माले, आजसू, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां सभी काम रुपए से होते हैं। भाजयुमो जिलाध्यक्ष आशीष कुमार उर्फ बॉडर्र ने दो टूक कहा कि सीओ का तबादला एक सप्ताह में नहीं होता है तब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

मौके पर पूर्व प्रमुख कुमूद जैन, जिप सदस्य अर्जुन आर्य, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण रविदास, आजसू नेता धर्मपाल महतो, विरेन्द्र यादव, भाकपा माले नेता जिम्मी चौरसिया, हरेन्द्र सिंह, भाजपा नेता बबलू मंडल, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण मंडल, कुंजलाल साव सहित पत्रकारों में प्रसाद बर्णवाल, रामानंद सिंह, संदीप तर्वे, शेखर सुमन, परमानन्द बर्णवाल, राजेश पांडेय, आसिफ अंसारी, रणवीर बर्णवाल, कुमार गौरव, बिट्टू खान, अशोक यादव, सोहन लाल, आदित्य पांडेय, देवाशीष बादल, रवीन्द्र पांडेय, राज रवानी, शुभम मिश्रा, लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, लखदेव वर्मा आदि उपस्थित थे।

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