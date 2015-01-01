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शराब के नशे में धुत का चालक:सरिया झंडा चौक के पास ट्रक ने 7 बाइक काे राैंदा

सरिया4 घंटे पहले
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सरिया में दुर्घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़।

सरिया झंडा चौक स्थित एम आई शोरूम के पास गुरुवार की देर शाम एक अनियंत्रित ट्रक सडक से उतरकर किनारे खडे सात बाइक को रौंद डाला। हांलाकि गनीमत यह रही कि उस वक्त वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए बडी घटना होते होते बच गया। इस बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार की देर शाम 6:30 बजे के करीब बिरनी तरफ से आ रहे धान लदा ट्रक संख्या जेएच 10 एडी 8511 एम आई शोरूम के समीप एकाएक अनियमित होकर सडक किनारे खडे सात बाईकों को रौंदते हुए खडा हो गया और जोरदार धमाका किया।

इस दौरान आसपास के लोगों ने घटना की सूचना सरिया पुलिस को दी। चालक तथा सहचालक को हिरासत में ले लिया। लोगों ने बताया कि चालक शराब के नशे में धुत था,जबकि चालक का कहना था कि एकाएक स्टेयरिंग लॉक हो गया जिसके कारण ये घटना हुई। क्षतिग्रस्त हुए वाहन कोयरीडीह निवासी रामचन्द्र वर्मा,ईमामुल अंसारी, बलीडीह निवासी मो.ईकबाल, मोहित डागा सरिया, कवडिया के किशोर कुमार पासवान व छोटकी सरिया के दीपक मंडल के हंै।

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