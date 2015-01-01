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आयोजन:रैली का फूलों से हुआ स्वागत, नगर से भेजी मिट्‌टी

शिवरीनारायण3 घंटे पहले
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  • बाइक में चले गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष

नगर में श्रीराम वन पथ गमन पर्यटन रथयात्रा व बाइक रैली बुधवार रात 9 बजे पहुंची। इसके पूर्व नगर के मेला ग्राउंड के पास सत्संग भवन मे राम कथा का आयोजन किया गया। रात को शबरी पुल के ऊपर रथयात्रा व बाइक रैली का नजारा अद्भुत था। राम वन पथ गमन में शामिल सभी जगहों की पवित्र मिट्टी को संग्रहित किया गया। चन्द्रखुरी में मां कौशल्या के मंदिर परिसर में सभी जगहों की संग्रहित मिट्टी में रुद्राक्ष का पौधा रोपण किया जाएगा, इसके लिए नगर से मिट्‌टी भेजी गई। नगर के शबरी पुल के पास काली मंदिर के सामने नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ, पार्षदों सहित नगर पंचायत की टीम ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। बॉम्बे मार्केट मेन रोड में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास रैली में शामिल हुए। नगर भ्रमण कर रैली चौपाटी के पास सत्संग भवन पहुँची। गुरुवार सुबह मेला ग्राउंड में रथ में स्थित भगवान श्रीराम, लक्ष्मण व सीता माता का पूजा की गई। मेला ग्राउंड से राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज, अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी, कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी पारुल माथुर व जनप्रतिनिधियों ने झंडा दिखाकर रथयात्रा व बाइक रैली को रवाना किया। मेला ग्राउंड से निकलकर रैली बस स्टैंड, नटराज चौक, बॉम्बे मार्केट, मेन रोड़, केरा चौक, पुल मोड़ रोड, शबरी पुल होते हुए गिधौरी के विश्राम वट पहुंची। जगह जगह चौक चैराहों में नगर पंचायत के स्वच्छता दीदियों व नगर के लोगों द्वारा फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया गया। नगर के प्रकाश बंसल द्वारा रैली में उपस्थित लोगों के लिए फल व स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर राघवेंद्र प्रताप सिंह, कमलेश सिंह बाबा, पूर्णेन्द्र तिवारी, अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी, उपाध्यक्ष राजेन्द्र यादव, मनोज तिवारी, सुखराम दास, त्यागी जी महाराज, सीएमओ हितेन्द्र यादव, टीआई मोतीलाल शर्मा आदि उपस्थित थे।

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