पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राहत:शबरी पुल मोड का गड्‌ढा भरकर बनाई सड़क

शिवरीनारायण11 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शबरी पुल मोड़ के पास के बड़े गड्ढे गुरुवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने भरवाए। शबरी पुल मोड़ के पास बड़ा गड्ढा हो गया था, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिवरीनारायण से केरा बिर्रा, चांपा, रायगढ़ व गिधौरी से बलौदाबाजार रायपुर तक नई रोड बनने के बाद से रोजाना हजारों की संख्या में बड़ी गाड़ियां इसी रोड से होकर गुजरती हैं। गाड़ियों का दबाव ज्यादा व मोड़ होने के कारण शबरी पुल मोड़ के पाास रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे। गड्ढा होने के कारण अंदर के पत्थर व लोहे का स्ट्रीट लाइट के खंभे का टुकड़ा बाहर आ गया था, जिससे छोटी, बड़ी दुर्घटना भी हो रही थी। गड्ढा होने के कारण दिन भर बड़ी गाड़ियों से चलने से धूल का गुबार उड़ता था, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने शबरी पुल मोड़ का गड्ढा भरा गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभोपाल कलेक्टर ने आतिशबाजी के लिए 2 घंटे दिए थे, गृह मंत्री बोले- कोई समय तय नहीं, खूब पटाखे चलाओ - भोपाल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें