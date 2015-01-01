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आत्मनिर्भर:15 हजार गोबर के दीये बना बेच चुकीं महिलाएं

बलौदाबाजारएक घंटा पहले
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  • 10 हजार की हुई आमदनी, 3 समूह के सदस्य 50 हजार और दीये बनाने में जुटे

गाय के गोबर से खाद और बायो गैस बनने के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन पहली बार इस दिवाली में मिट्टी से बने दीप के साथ गोबर के बने दीये, लक्ष्मी-गणेश, शुभ-लाभ, स्वास्तिक एवं ओमश्री भी बाजार में ग्राहकों को मिल रहा है। दीपाली को महज आठ दिन बचे हैं। ऐसे में शहर व आसपास क्षेत्र के कुम्हार व समूह की महिलाएं दीये बनाने में जुटी हैं। जिले की 3 महिला समूह अब तक 15 हजार गाेबर के दीये 30 हजार रुपए में बेच चुके हैं। इसमें 20 हजार की लागत आई थी। महिला समूहों को 10 हजार की आमदनी हुई थी। इसके अलावा तीनों समूहों ने 50 हजार गोबर के दीये और बनाने का लक्ष्य रखा है। लाॅकडाउन के दौरान कुम्हार दिनेश ने गोबर से दीए, गणेश की छोटी मूर्ति, स्वास्तिक बनाने का प्रशिक्षण लिया। गोबर से बने एक दीये की कीमत महज दो रुपए है। दीया बनाने वाले महालक्ष्मी स्वसहायता समूह, जागृति स्वसहायता समूह एवं दिव्यांगजन कल्याण सभा डमरू के तोमेश वर्मा समेत अन्य सदस्यों ने बताया कि तीनों समूह मिलकर 50 हजार गोबर के दीये बनाने का लक्ष्य रखा है। 15 हजार दीये बेच चुके हैं।

ऐसे बनता है गोबर से दीया
सबसे पहले गोबर को सुखाया जाता है। इसके बाद पीसकर छान लेते हैं। ढाई किलो गोबर को आपस में बांधने के लिए करीब एक किलो प्रीमिक्स मिलाते हैं। इससे मिश्रण में चिकनाहट भी आती है। प्रीमिक्स को उड़द दाल, मेथी दाना और गोंद से तैयार करते हैं। इसे गोबर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। उसे फाइबर और रबर के बने सांचे में डालकर मनचाहे आकार में ढाल लिया जाता है। सांचे की आकृति के अनुरूप निकले दीये व अन्य उत्पाद धूप में सुखा लेते हैं। दीया सूखने में डेढ़ से दो और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति को सूखने में ढाई से तीन दिन का समय लगता है।

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