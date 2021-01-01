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निधि समर्पण अभियान:राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने बलौदाबाजार में निकाली बाइक रैली

बलौदाबाजार7 घंटे पहले
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श्रीराम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत शहर के दशहरा मैदान से राम भक्तों ने विशाल बाइक रैली निकाली। रैली में राम भक्तों युवकों ने भगवा वस्त्र व महिलाओं ने पीली साड़ी के साथ पगडी पहन कर शामिल हुए। बाइक रैली दशहरा मैदान से गौरव पथ होते हुए कलेक्टोरेट रोड, मुख्य मार्ग से स्वीपर मोहल्ला होते हुए बजरंग चौक, अम्बेडकर चौक से नेहरू चौक होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां बाइक रैली का समापन किया गया।

जगह-जगह लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ रैली का स्वागत किया। रैली में भाजपा जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े, विहिप जिला कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, भाजपा नेता टेसु लाल धुरंधर, राजनारायण केशरवानी, संकेत शुक्ला, रितेश श्रीवास्तव सहित नगर के अन्य युवा शामिल रहे।

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