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भाजपा से यारी एल्डरमैन को पड़ी भारी:सीएमओ और पार्षदों के बीच विवाद, जल्द होगी गिरफ्तारी

बलौदाबाजार7 घंटे पहले
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विगत दिनों मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों के बीच हुए विवाद के बाद सीएमओ राजेश्वरी पटेल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में दोनों पक्षों के बयान पूरी होने के बाद सोमवार या मंगलवार को गिरफ्तारी हो सकती है। थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि नगर पालिका में तालाबंदी के आरोपों से घिरे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ धारा 186, 294, 341, 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

मामूली धाराएं होने की वजह से थाने में ही जमानत देने का प्रावधान है। दाेनाें पक्षों की बयान पूरी होने के बाद सोमवार या मंगलवार को गिरफ्तारी हो सकती है। गौरतलब है कि 21 वार्डों वाली बलौदाबाजार नगर पालिका में भाजपा महज सात सीट जुटाने के बाद भी जोगी कांग्रेस के तीन और एक निर्दलीय पार्षद सहित 11 पार्षदों के समर्थन से शहर सरकार बनाई थी।

वही नौ सीट जीतने वाली कांग्रेस एक निर्दलीय के समर्थन से सिर्फ 10 पार्षदों का समर्थन ही हासिल कर पाई थी, जिसकी वजह से उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। सीएमओ से हुए विवाद का मामला अब जल्द सुलझ जाएगा।

पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष ठाकुर बनाए गए एल्डरमैन

सीएमओ के विरूद्ध भाजपा अध्यक्ष व पार्षदों के साथ देने वाले कांग्रेस से नियुक्त नामांकित पार्षद (एल्डरमैन) सलमान शेख को भाजपा से यारी भारी पड़ गई। उन्हें एल्डरमैन पद से तत्काल हटाए जाने का आदेश राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

उनके स्थान पर नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव डहरिया के करीबी पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष गंभीर सिंह ठाकुर को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है। हालांकि सीएमओ से हुए विवाद के बाद प्रदर्शन व तालाबंदी में भाजपा अध्यक्ष व पार्षदों के साथ कांग्रेस के कुछ और पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि भी शामिल थे, मगर उन पर सलमान शेख जैसी कोई कार्रवाई होगी इसकी गुंजाइश नहीं है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर

सीएमओ द्वारा 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें अध्यक्ष चितावर जायसवाल सहित भाजपा के तीन पार्षद संकेत शुक्ला, रोहित साहू, सतीश पटेल व जोगी कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा, अमितेश नेताम सहित कांग्रेस से भी दो लोग नितीन सोनी (पार्षद प्रतिनिधि) व सलमान शेख (एल्डरमैन) शामिल हैं।

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