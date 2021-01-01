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अपराध:बहन को मैसेज करने से युवक को मना किया तो मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार7 घंटे पहले
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एकतरफा प्यार में पागल युवक ने युवती के भाई पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद युवती के भाई को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पकड़ लिया।

थाना प्रभारी महेश धु्रव ने बताया कि 29 जनवरी को प्रार्थी ने जिला अस्पताल स्थित चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि कोकडी निवासी अक्षय कुमार निषाद पिता जनकूराम (19) प्रार्थी की चचेरी बहन को मैसेज कर बात करने के लिए दबाव डालता था तथा किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी देता था।

जब प्रार्थी, आरोपी युवक से अपनी बहन को मैसेज करने से मना करने व समझाने के लिए उसके घर गया तभी दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान आवेश में आकर आरोपी अक्षय कुमार निषाद गाली-गौलज करते हुए अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी के पेट पर हमला कर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल बलौदाबाजार में भर्ती कराया गया।

घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था, जिसे साइबर सेल की मदद से सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा रविवार को रिसदा में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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