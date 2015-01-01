पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना से 101 मौतें:सितंबर में सर्वाधिक 37 संक्रमितों ने गंवाई जान

बलौदाबाजारएक दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिन्हें न तो अंतिम विदाई मिली और ना अंतिम रस्में हुईं, उन्हें संपूर्ण जिलेवासियों की ओर से भास्कर की श्रद्धांजलि

सबसे पहली मौत: जिले में कोरोना से सबसे पहली मौत 7 अगस्त को हुई थी, जिसमें सिमगा विकासखंड के 65 वर्षीय वृद्ध की अस्पताल में मौत हो गई थी।
अभी तक सबसे खतरनाक महीना: जिले में कोरोना का पहला मामला 17 मई को आया था। जिले में 17 मई को पहली बार एक ही साथ 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं पहली मौत 80 दिन बाद 7 अगस्त को हुई थी, लेकिन अब तक सबसे अधिक मौत सितंबर में हुई है। इस माह में 37 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अक्टूबर भी संवेदनशील रहा, इस माह में कोरोना ने 36 लोगों की जान ली है, वही नवंबर के बीते 19 दिनों में 24 लोग अपनी जान गवां चुके हैं।

इसलिए हो रहीं मौतें - कोविड के लक्षण होने के बावजूद ज्यादातर लोग झोलाछाप डाॅक्टरों द्वारा इलाज कराकर काफी विलंब से अस्पताल पहुंच रहे हैं, साथ ही जांच कराने में देरी भी कर रहे हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने से संक्रमितों की मौत हो रही है। इसके अलावा मरीजों की मौत का कारण कोविड के साथ दूसरी बीमारियों से पीड़ित होना भी बताया जा रहा है। मृतकों में ज्यादा संख्या शुगर और बीपी के मरीजों की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें