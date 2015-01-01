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राहत:50 का आलू-प्याज ‌25 किलो, अब 3 माह तक सब्जियां सस्ती

बलौदाबाजार3 घंटे पहले
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  • खरमास लगने से सभी मांगलिक कार्य स्थगित, ऐसे में सब्जियों की ज्यादा आवक होने की वजह से दाम कम रहेंगे

लगभग एक माह बाद सब्जियों के रेट में भारी कमी आई है। शहर में स्थित सब्जी मंडी में अधिकांश सब्जियों के दाम आधे या आधे से कम हो गए हैं। चिल्हर सब्जी बाजार में 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 10 रुपए किलो हो गया है। पिछले 4 महीनों से महंगे प्याज ने खरीददारों के आंसू निकाल दिए थे। 50 रुपए किलो का आलू-प्याज गुरुवार को चिल्हर बाजारों में 25 से 30 रुपए किलो बिका। थोक सब्जी विक्रेता जानी पंजवानी ने बताया कि अब लोकल सब्जियों की बंपर आवक होने की वजह से मार्च 2021 तक लगभग सभी सब्जियां कम दामों पर ही मिलेंगी, क्योंकि खरमास लगने से सभी मांगलिक कार्य भी स्थगित हो गए हैं। ऐसे में सब्जी की ज्यादा आवक होने की वजह से दाम कम रहेंगे। लोकल के अलावा जबलपुर, नासिक, उज्जैन, दिल्ली से आवक: सकरी बायपास स्थित थोक सब्जी मंडी में धमधा, सिमगा, भाटापारा, सुहेला, बेमेतरा स्थित फार्म हाउस से लोकल सब्जी की बंपर आवक हो रही है। जबलपुर से आ रहे मटर के भाव भी 25 से ~30 किलो हो गए हैं। नासिक, उज्जैन, पुरी, नागपुर से आलू, प्याज की नई फसल आने से दामों में यह गिरावट आई है। दिल्ली से गाजर भी बड़े पैमाने पर आ रही है, यह भी बहुत कम रेट पर बाजार में उपलब्ध है।

सब्जी सस्ती होने से मार्जिन कम हो जाता है
सब्जी विक्रेताओं के अनुसार सब्जियां सस्ती होने से सभी लोगों को राहत मिलती है लेकिन सब्जी विक्रेताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। सस्ती होने पर उन्हें कम मार्जिन मिलता है। महंगी सब्जियों पर 5 से 10 रुपए का फायदा होता है, जबकि सस्ती होने पर 2 से 3 रुपए का मार्जिन मिलता है।

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