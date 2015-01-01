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छठ पर्व:आज व्रती अस्त हाेते सूर्य को देंगे पहला अर्घ्य

बलौदाबाजारएक दिन पहले
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  • देवराहा व रामसागर तालाब में जुटेगी भीड़, कोरोना के चलते कई लोग घर पर ही करेंगे छठ पूजा

लोक आस्था का पर्व छठ की इन दिनों धूम है। खरना के साथ ही सूर्यषष्ठी व्रत की शुरुआत जहां गुरुवार से हुई, वहीं शुक्रवार की संध्या घाट पर व्रती महिलाएं व पुरुष अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। शुक्रवार को पर्व का तीसरा दिन है, तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को दिन में छठ का खास प्रसाद बनाया जाएगा। छठ पर्व की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों का अपने-अपने घरों में पहुंचने का सिलसिला गुरुवार की शाम तक जारी था। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर अधिकांश लोगों ने अपने-अपने घरों में ही छठ पूजा करने की तैयारी कर ली है। वहीं सरकार द्वारा कोविड 19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। छठ के तीसरे दिन यानि शुक्रवार को बनने वाले प्रसाद की भी खास अहमियत होती है। आज के दिन प्रसाद के रूप में व्रती महिलाएं ठेकुआ व चावल का लड्डू खासतौर पर बनाती हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है।

परिवार के सदस्य भी अस्त होते सूर्य को देंगे अर्घ्य
आज के दिन प्रसाद तैयार करने के बाद शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा। व्रती के साथ-साथ परिवार व पड़ोस के लोग भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर पहुंचेंगे। सभी छठ व्रती शहर के देवराहा तालाब, रामसागर तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर दान करेंगे।

ये हैं अर्घ्य का शुभ समय
पं. धनेश्वर प्रसाद शास्त्री ने बताया कि छठ पूजा के पावन पर्व पर भगवान सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य शुक्रवार की शाम 5.17 बजे दिया जाएगा। वहीं अरुणोदयकालीन अर्घ्य शनिवार की सुबह 6.32 बजे दिया जाएगा।

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